Moedas / SNPS
SNPS: Synopsys Inc
425.40 USD 0.57 (0.13%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNPS para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 417.51 e o mais alto foi 429.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Synopsys Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
417.51 429.25
Faixa anual
365.76 651.65
- Fechamento anterior
- 425.97
- Open
- 425.00
- Bid
- 425.40
- Ask
- 425.70
- Low
- 417.51
- High
- 429.25
- Volume
- 6.884 K
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- -27.78%
- Mudança de 6 meses
- -1.10%
- Mudança anual
- -16.11%
