통화 / SNPS
SNPS: Synopsys Inc
495.50 USD 15.39 (3.21%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SNPS 환율이 오늘 3.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 475.27이고 고가는 498.00이었습니다.
Synopsys Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SNPS News
- 뉴욕 증시, 3대지수 사상 최고가 지속…반도체 급등에 필라델피아반도체지수 3.60% 상승, 엔비디아와 인텔이 지수를 이끌며 반도체 불장 증명 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Here's Why Shares in Synopsys Soared Today
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- 시놉시스 주가, 칩 섹터 발전에 힘입어 상승
- Synopsys shares rise on chip sector developments
- What's a Fair Price for Synopsys Stock?
- Synopsys, Inc. (SNPS) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- What TSMC, Synopsys, and Nvidia Stock Investors Should Know About Recent Semiconductor Updates
- The AI Supply Chain's Hidden Profit Centers: 3 Stocks Powering the Revolution
- This Technology Stock Just Crashed 35% in 1 Day. Time to Buy?
- 뉴욕 증시, 숨고르기…연준 FOMC 회의 기다리며 관망세, 반도체•AI•코인마켓•에너지 밸류체인에는 불씨 지속 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- 시놉시스 (SNPS) 주식, 페인터 이사 14만 8903달러 상당 매수
- Painter buys Synopsys (SNPS) shares worth $148,903
- 시높시스, 츄이, 더 트레이드 데스크 등 지난주 급락한 대형주 10종목 (9월 8일~12일)
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- 코스피 불장에도 못 말리는 ’美 사랑’…보관액 198조원 ’역대 최대’
- Synopsys: Falling Knife Or Buying Opportunity? (NASDAQ:SNPS)
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- 벤징가 불스 앤 베어스: 오라클, 마이크론, 랜즈 엔드 및 엘리슨이 머스크를 잠시 능가
- Should You Buy Synopsys Stock on the Dip?
일일 변동 비율
475.27 498.00
년간 변동
365.76 651.65
- 이전 종가
- 480.11
- 시가
- 480.01
- Bid
- 495.50
- Ask
- 495.80
- 저가
- 475.27
- 고가
- 498.00
- 볼륨
- 10.375 K
- 일일 변동
- 3.21%
- 월 변동
- -15.88%
- 6개월 변동
- 15.20%
- 년간 변동율
- -2.29%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K