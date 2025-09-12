Dövizler / SNPS
SNPS: Synopsys Inc
495.50 USD 15.39 (3.21%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNPS fiyatı bugün 3.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 475.27 ve Yüksek fiyatı olarak 498.00 aralığında işlem gördü.
Synopsys Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
475.27 498.00
Yıllık aralık
365.76 651.65
- Önceki kapanış
- 480.11
- Açılış
- 480.01
- Satış
- 495.50
- Alış
- 495.80
- Düşük
- 475.27
- Yüksek
- 498.00
- Hacim
- 10.375 K
- Günlük değişim
- 3.21%
- Aylık değişim
- -15.88%
- 6 aylık değişim
- 15.20%
- Yıllık değişim
- -2.29%
21 Eylül, Pazar