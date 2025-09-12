FiyatlarBölümler
SNPS: Synopsys Inc

495.50 USD 15.39 (3.21%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SNPS fiyatı bugün 3.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 475.27 ve Yüksek fiyatı olarak 498.00 aralığında işlem gördü.

Synopsys Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
475.27 498.00
Yıllık aralık
365.76 651.65
Önceki kapanış
480.11
Açılış
480.01
Satış
495.50
Alış
495.80
Düşük
475.27
Yüksek
498.00
Hacim
10.375 K
Günlük değişim
3.21%
Aylık değişim
-15.88%
6 aylık değişim
15.20%
Yıllık değişim
-2.29%
21 Eylül, Pazar