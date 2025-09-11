货币 / SNPS
SNPS: Synopsys Inc
425.97 USD 6.77 (1.61%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNPS汇率已更改1.61%。当日，交易品种以低点417.00和高点427.37进行交易。
关注Synopsys Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SNPS新闻
- What TSMC, Synopsys, and Nvidia Stock Investors Should Know About Recent Semiconductor Updates
- The AI Supply Chain's Hidden Profit Centers: 3 Stocks Powering the Revolution
- This Technology Stock Just Crashed 35% in 1 Day. Time to Buy?
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- 画家以148,903美元购入新思科技（SNPS）股票
- Painter buys Synopsys (SNPS) shares worth $148,903
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Synopsys: Falling Knife Or Buying Opportunity? (NASDAQ:SNPS)
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Should You Buy Synopsys Stock on the Dip?
- Investing.com’s stocks of the week
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Synopsys: Hurt By Design Issues (NASDAQ:SNPS)
- Why Shares in Synopsys Tumbled This Week
- Synopsys: Load Up While The Market Ignores (SNPS)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.36%
- Why Synopsys Stock Bounced Higher Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Company News for Sep 11, 2025
- Top Funds Etched This Long-Term In Their Brains. Then This Happened.
日范围
417.00 427.37
年范围
365.76 651.65
- 前一天收盘价
- 419.20
- 开盘价
- 420.55
- 卖价
- 425.97
- 买价
- 426.27
- 最低价
- 417.00
- 最高价
- 427.37
- 交易量
- 6.159 K
- 日变化
- 1.61%
- 月变化
- -27.69%
- 6个月变化
- -0.96%
- 年变化
- -16.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值