Währungen / SNPS
SNPS: Synopsys Inc
480.11 USD 54.71 (12.86%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNPS hat sich für heute um 12.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 448.00 bis zu einem Hoch von 483.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Synopsys Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
448.00 483.22
Jahresspanne
365.76 651.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 425.40
- Eröffnung
- 461.00
- Bid
- 480.11
- Ask
- 480.41
- Tief
- 448.00
- Hoch
- 483.22
- Volumen
- 19.434 K
- Tagesänderung
- 12.86%
- Monatsänderung
- -18.49%
- 6-Monatsänderung
- 11.62%
- Jahresänderung
- -5.33%
