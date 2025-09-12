KurseKategorien
Währungen / SNPS
Zurück zum Aktien

SNPS: Synopsys Inc

480.11 USD 54.71 (12.86%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNPS hat sich für heute um 12.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 448.00 bis zu einem Hoch von 483.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Synopsys Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNPS News

Tagesspanne
448.00 483.22
Jahresspanne
365.76 651.65
Vorheriger Schlusskurs
425.40
Eröffnung
461.00
Bid
480.11
Ask
480.41
Tief
448.00
Hoch
483.22
Volumen
19.434 K
Tagesänderung
12.86%
Monatsänderung
-18.49%
6-Monatsänderung
11.62%
Jahresänderung
-5.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K