SNPS: Synopsys Inc

425.40 USD 0.57 (0.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SNPS de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 417.51, mientras que el máximo ha alcanzado 429.25.

Rango diario
417.51 429.25
Rango anual
365.76 651.65
Cierres anteriores
425.97
Open
425.00
Bid
425.40
Ask
425.70
Low
417.51
High
429.25
Volumen
6.884 K
Cambio diario
-0.13%
Cambio mensual
-27.78%
Cambio a 6 meses
-1.10%
Cambio anual
-16.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B