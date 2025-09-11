Divisas / SNPS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SNPS: Synopsys Inc
425.40 USD 0.57 (0.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNPS de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 417.51, mientras que el máximo ha alcanzado 429.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Synopsys Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNPS News
- Synopsys, Inc. (SNPS) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- What TSMC, Synopsys, and Nvidia Stock Investors Should Know About Recent Semiconductor Updates
- The AI Supply Chain's Hidden Profit Centers: 3 Stocks Powering the Revolution
- This Technology Stock Just Crashed 35% in 1 Day. Time to Buy?
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Director de Synopsys (SNPS) compra acciones por valor de 148.903 dólares
- Director de Synopsys (SNPS) compra acciones por $148,903
- Painter buys Synopsys (SNPS) shares worth $148,903
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Synopsys: Falling Knife Or Buying Opportunity? (NASDAQ:SNPS)
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Should You Buy Synopsys Stock on the Dip?
- Las acciones de la semana de Investing.com
- Las acciones de la semana de Investing.com
- Investing.com’s stocks of the week
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Synopsys: Hurt By Design Issues (NASDAQ:SNPS)
- Why Shares in Synopsys Tumbled This Week
- Synopsys: Load Up While The Market Ignores (SNPS)
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con subidas; el Dow Jones Industrial Average ganó un 1.36%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.36%
Rango diario
417.51 429.25
Rango anual
365.76 651.65
- Cierres anteriores
- 425.97
- Open
- 425.00
- Bid
- 425.40
- Ask
- 425.70
- Low
- 417.51
- High
- 429.25
- Volumen
- 6.884 K
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- -27.78%
- Cambio a 6 meses
- -1.10%
- Cambio anual
- -16.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B