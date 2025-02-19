通貨 / SID
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SID: Companhia Siderurgica Nacional S.A
1.50 USD 0.04 (2.60%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SIDの今日の為替レートは、-2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり1.49の安値と1.58の高値で取引されました。
Companhia Siderurgica Nacional S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SID News
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.09%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.34%
- Are Options Traders Betting on a Big Move in National Steel Stock?
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.12%
- Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Companhia Siderúrgica Nacional 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SID)
- SID Nacional ADR earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.69%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.09%
- Companhia Siderurgica Nacional: The Deleveraging Asymmetry Play
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 1.13%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.88%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.59%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.31%
- Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Companhia Siderúrgica Nacional 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SID)
- Companhia Siderúrgica Nacional: This Is How Tariffs Affect The Company (NYSE:SID)
1日のレンジ
1.49 1.58
1年のレンジ
1.24 2.51
- 以前の終値
- 1.54
- 始値
- 1.58
- 買値
- 1.50
- 買値
- 1.80
- 安値
- 1.49
- 高値
- 1.58
- 出来高
- 1.882 K
- 1日の変化
- -2.60%
- 1ヶ月の変化
- 7.91%
- 6ヶ月の変化
- -10.71%
- 1年の変化
- -37.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K