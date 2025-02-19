货币 / SID
SID: Companhia Siderurgica Nacional S.A
1.55 USD 0.03 (1.97%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SID汇率已更改1.97%。当日，交易品种以低点1.53和高点1.58进行交易。
关注Companhia Siderurgica Nacional S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.53 1.58
年范围
1.24 2.51
- 前一天收盘价
- 1.52
- 开盘价
- 1.54
- 卖价
- 1.55
- 买价
- 1.85
- 最低价
- 1.53
- 最高价
- 1.58
- 交易量
- 714
- 日变化
- 1.97%
- 月变化
- 11.51%
- 6个月变化
- -7.74%
- 年变化
- -35.68%
