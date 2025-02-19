Valute / SID
SID: Companhia Siderurgica Nacional S.A
1.49 USD 0.01 (0.67%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SID ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.52.
Segui le dinamiche di Companhia Siderurgica Nacional S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.47 1.52
Intervallo Annuale
1.24 2.51
- Chiusura Precedente
- 1.50
- Apertura
- 1.50
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Minimo
- 1.47
- Massimo
- 1.52
- Volume
- 2.453 K
- Variazione giornaliera
- -0.67%
- Variazione Mensile
- 7.19%
- Variazione Semestrale
- -11.31%
- Variazione Annuale
- -38.17%
20 settembre, sabato