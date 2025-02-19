QuotazioniSezioni
SID: Companhia Siderurgica Nacional S.A

1.49 USD 0.01 (0.67%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SID ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.52.

Segui le dinamiche di Companhia Siderurgica Nacional S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.47 1.52
Intervallo Annuale
1.24 2.51
Chiusura Precedente
1.50
Apertura
1.50
Bid
1.49
Ask
1.79
Minimo
1.47
Massimo
1.52
Volume
2.453 K
Variazione giornaliera
-0.67%
Variazione Mensile
7.19%
Variazione Semestrale
-11.31%
Variazione Annuale
-38.17%
20 settembre, sabato