Divisas / SID
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SID: Companhia Siderurgica Nacional S.A
1.54 USD 0.02 (1.32%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SID de hoy ha cambiado un 1.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.53, mientras que el máximo ha alcanzado 1.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Companhia Siderurgica Nacional S.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SID News
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.34%
- Are Options Traders Betting on a Big Move in National Steel Stock?
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.12%
- Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Companhia Siderúrgica Nacional 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SID)
- SID Nacional ADR earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.69%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.09%
- Companhia Siderurgica Nacional: The Deleveraging Asymmetry Play
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 1.13%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.88%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.59%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.31%
- Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Companhia Siderúrgica Nacional 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SID)
- Companhia Siderúrgica Nacional: This Is How Tariffs Affect The Company (NYSE:SID)
Rango diario
1.53 1.59
Rango anual
1.24 2.51
- Cierres anteriores
- 1.52
- Open
- 1.54
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- Low
- 1.53
- High
- 1.59
- Volumen
- 2.470 K
- Cambio diario
- 1.32%
- Cambio mensual
- 10.79%
- Cambio a 6 meses
- -8.33%
- Cambio anual
- -36.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B