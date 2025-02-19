Währungen / SID
SID: Companhia Siderurgica Nacional S.A
1.50 USD 0.04 (2.60%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SID hat sich für heute um -2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.49 bis zu einem Hoch von 1.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Companhia Siderurgica Nacional S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.49 1.58
Jahresspanne
1.24 2.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.54
- Eröffnung
- 1.58
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Tief
- 1.49
- Hoch
- 1.58
- Volumen
- 1.882 K
- Tagesänderung
- -2.60%
- Monatsänderung
- 7.91%
- 6-Monatsänderung
- -10.71%
- Jahresänderung
- -37.76%
