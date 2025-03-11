通貨 / ONCY
ONCY: Oncolytics Biotech Inc
1.36 USD 0.01 (0.74%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONCYの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり1.32の安値と1.40の高値で取引されました。
Oncolytics Biotech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ONCY News
- Pelareorep shows promising results in colorectal cancer treatment
- Onc stock hits 52-week high at 309.25 USD
- BeOne Medicines stock hits 52-week high at 304.0 USD
- BeOne Medicines stock reaches 52-week high at 294.41 USD
- BeOne Medicines stock price target raised to $349 from $311 at RBC Capital
- Oncolytics Biotech reports positive biomarker data for pelareorep
- Oncolytics Biotech stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Oncolytics Biotech ® Reports First Quarter Financial Results and Highlights Clinical Momentum
- Oncolytics Biotech Stock: Continuing To Justify The Negativity (NASDAQ:ONCY)
1日のレンジ
1.32 1.40
1年のレンジ
0.33 1.54
- 以前の終値
- 1.35
- 始値
- 1.37
- 買値
- 1.36
- 買値
- 1.66
- 安値
- 1.32
- 高値
- 1.40
- 出来高
- 875
- 1日の変化
- 0.74%
- 1ヶ月の変化
- 30.77%
- 6ヶ月の変化
- 147.27%
- 1年の変化
- 58.14%
