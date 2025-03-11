KurseKategorien
ONCY: Oncolytics Biotech Inc

1.36 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ONCY hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.32 bis zu einem Hoch von 1.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oncolytics Biotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONCY News

Tagesspanne
1.32 1.39
Jahresspanne
0.33 1.54
Vorheriger Schlusskurs
1.36
Eröffnung
1.37
Bid
1.36
Ask
1.66
Tief
1.32
Hoch
1.39
Volumen
306
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
30.77%
6-Monatsänderung
147.27%
Jahresänderung
58.14%
