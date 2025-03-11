Währungen / ONCY
ONCY: Oncolytics Biotech Inc
1.36 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONCY hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.32 bis zu einem Hoch von 1.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oncolytics Biotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.32 1.39
Jahresspanne
0.33 1.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.36
- Eröffnung
- 1.37
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Tief
- 1.32
- Hoch
- 1.39
- Volumen
- 306
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 30.77%
- 6-Monatsänderung
- 147.27%
- Jahresänderung
- 58.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K