FiyatlarBölümler
Dövizler / ONCY
Geri dön - Hisse senetleri

ONCY: Oncolytics Biotech Inc

1.36 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ONCY fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.32 ve Yüksek fiyatı olarak 1.39 aralığında işlem gördü.

Oncolytics Biotech Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONCY haberleri

Günlük aralık
1.32 1.39
Yıllık aralık
0.33 1.54
Önceki kapanış
1.36
Açılış
1.37
Satış
1.36
Alış
1.66
Düşük
1.32
Yüksek
1.39
Hacim
558
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
30.77%
6 aylık değişim
147.27%
Yıllık değişim
58.14%
21 Eylül, Pazar