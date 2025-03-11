货币 / ONCY
ONCY: Oncolytics Biotech Inc
1.33 USD 0.06 (4.72%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ONCY汇率已更改4.72%。当日，交易品种以低点1.27和高点1.38进行交易。
关注Oncolytics Biotech Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ONCY新闻
- Pelareorep shows promising results in colorectal cancer treatment
- Onc stock hits 52-week high at 309.25 USD
- BeOne Medicines stock hits 52-week high at 304.0 USD
- BeOne Medicines stock reaches 52-week high at 294.41 USD
- BeOne Medicines stock price target raised to $349 from $311 at RBC Capital
- Oncolytics Biotech reports positive biomarker data for pelareorep
- Oncolytics Biotech stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Oncolytics Biotech ® Reports First Quarter Financial Results and Highlights Clinical Momentum
- Oncolytics Biotech Stock: Continuing To Justify The Negativity (NASDAQ:ONCY)
日范围
1.27 1.38
年范围
0.33 1.54
- 前一天收盘价
- 1.27
- 开盘价
- 1.27
- 卖价
- 1.33
- 买价
- 1.63
- 最低价
- 1.27
- 最高价
- 1.38
- 交易量
- 1.379 K
- 日变化
- 4.72%
- 月变化
- 27.88%
- 6个月变化
- 141.82%
- 年变化
- 54.65%
