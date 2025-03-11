QuotazioniSezioni
Valute / ONCY
Tornare a Azioni

ONCY: Oncolytics Biotech Inc

1.36 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONCY ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.32 e ad un massimo di 1.39.

Segui le dinamiche di Oncolytics Biotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONCY News

Intervallo Giornaliero
1.32 1.39
Intervallo Annuale
0.33 1.54
Chiusura Precedente
1.36
Apertura
1.37
Bid
1.36
Ask
1.66
Minimo
1.32
Massimo
1.39
Volume
558
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
30.77%
Variazione Semestrale
147.27%
Variazione Annuale
58.14%
21 settembre, domenica