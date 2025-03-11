Valute / ONCY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ONCY: Oncolytics Biotech Inc
1.36 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONCY ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.32 e ad un massimo di 1.39.
Segui le dinamiche di Oncolytics Biotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONCY News
- Pelareorep shows promising results in colorectal cancer treatment
- Onc stock hits 52-week high at 309.25 USD
- BeOne Medicines stock hits 52-week high at 304.0 USD
- BeOne Medicines stock reaches 52-week high at 294.41 USD
- BeOne Medicines stock price target raised to $349 from $311 at RBC Capital
- Oncolytics Biotech reports positive biomarker data for pelareorep
- Oncolytics Biotech stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Oncolytics Biotech ® Reports First Quarter Financial Results and Highlights Clinical Momentum
- Oncolytics Biotech Stock: Continuing To Justify The Negativity (NASDAQ:ONCY)
Intervallo Giornaliero
1.32 1.39
Intervallo Annuale
0.33 1.54
- Chiusura Precedente
- 1.36
- Apertura
- 1.37
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Minimo
- 1.32
- Massimo
- 1.39
- Volume
- 558
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 30.77%
- Variazione Semestrale
- 147.27%
- Variazione Annuale
- 58.14%
21 settembre, domenica