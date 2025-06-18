通貨 / NWGL
NWGL: Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares
1.51 USD 0.08 (5.03%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NWGLの今日の為替レートは、-5.03%変化しました。日中、通貨は1あたり1.44の安値と1.61の高値で取引されました。
Nature Wood Group Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NWGL News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.10%
1日のレンジ
1.44 1.61
1年のレンジ
0.91 6.61
- 以前の終値
- 1.59
- 始値
- 1.61
- 買値
- 1.51
- 買値
- 1.81
- 安値
- 1.44
- 高値
- 1.61
- 出来高
- 83
- 1日の変化
- -5.03%
- 1ヶ月の変化
- 19.84%
- 6ヶ月の変化
- 15.27%
- 1年の変化
- -5.63%
