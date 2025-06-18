Валюты / NWGL
NWGL: Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares
1.62 USD 0.25 (18.25%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWGL за сегодня изменился на 18.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.36, а максимальная — 1.63.
Следите за динамикой Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.10%
Дневной диапазон
1.36 1.63
Годовой диапазон
0.91 6.61
- Предыдущее закрытие
- 1.37
- Open
- 1.36
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Low
- 1.36
- High
- 1.63
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- 18.25%
- Месячное изменение
- 28.57%
- 6-месячное изменение
- 23.66%
- Годовое изменение
- 1.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.