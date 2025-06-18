КотировкиРазделы
Валюты / NWGL
Назад в Рынок акций США

NWGL: Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares

1.62 USD 0.25 (18.25%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NWGL за сегодня изменился на 18.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.36, а максимальная — 1.63.

Следите за динамикой Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NWGL

Дневной диапазон
1.36 1.63
Годовой диапазон
0.91 6.61
Предыдущее закрытие
1.37
Open
1.36
Bid
1.62
Ask
1.92
Low
1.36
High
1.63
Объем
126
Дневное изменение
18.25%
Месячное изменение
28.57%
6-месячное изменение
23.66%
Годовое изменение
1.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.