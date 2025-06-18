Valute / NWGL
NWGL: Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares
1.51 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NWGL ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.55.
Segui le dinamiche di Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NWGL News
Intervallo Giornaliero
1.47 1.55
Intervallo Annuale
0.91 6.61
- Chiusura Precedente
- 1.51
- Apertura
- 1.47
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Minimo
- 1.47
- Massimo
- 1.55
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 19.84%
- Variazione Semestrale
- 15.27%
- Variazione Annuale
- -5.63%
21 settembre, domenica