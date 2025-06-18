FiyatlarBölümler
Dövizler / NWGL
NWGL: Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares

1.51 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NWGL fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.47 ve Yüksek fiyatı olarak 1.55 aralığında işlem gördü.

Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.47 1.55
Yıllık aralık
0.91 6.61
Önceki kapanış
1.51
Açılış
1.47
Satış
1.51
Alış
1.81
Düşük
1.47
Yüksek
1.55
Hacim
16
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
19.84%
6 aylık değişim
15.27%
Yıllık değişim
-5.63%
21 Eylül, Pazar