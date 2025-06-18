Devises / NWGL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NWGL: Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares
1.51 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NWGL a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.47 et à un maximum de 1.55.
Suivez la dynamique Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWGL Nouvelles
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.10%
Range quotidien
1.47 1.55
Range Annuel
0.91 6.61
- Clôture Précédente
- 1.51
- Ouverture
- 1.47
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Plus Bas
- 1.47
- Plus Haut
- 1.55
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 19.84%
- Changement à 6 Mois
- 15.27%
- Changement Annuel
- -5.63%
20 septembre, samedi