NWGL: Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares
1.59 USD 0.03 (1.85%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NWGL de hoy ha cambiado un -1.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.55, mientras que el máximo ha alcanzado 1.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nature Wood Group Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.55 1.66
Rango anual
0.91 6.61
- Cierres anteriores
- 1.62
- Open
- 1.56
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Low
- 1.55
- High
- 1.66
- Volumen
- 63
- Cambio diario
- -1.85%
- Cambio mensual
- 26.19%
- Cambio a 6 meses
- 21.37%
- Cambio anual
- -0.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B