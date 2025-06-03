通貨 / NTZ
NTZ: Natuzzi, S.p.A
3.62 USD 0.18 (4.74%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTZの今日の為替レートは、-4.74%変化しました。日中、通貨は1あたり3.21の安値と3.62の高値で取引されました。
Natuzzi, S.p.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NTZ News
- Earnings call transcript: Natuzzi Q1 2025 reveals strategic shifts amid challenges
- Telecom Italia CEO Pietro Labriola joins Natuzzi board of directors
- Natuzzi CEO Antonio Achille steps down after four-year tenure
- Natuzzi S.p.A. (NTZ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Natuzzi schedules release of first quarter 2025 results and conference call
- Natuzzi Will Be Present at the Expo 2025 Osaka With Its Collections
- Annual General Shareholders’ Meeting of Natuzzi S.p.A.
1日のレンジ
3.21 3.62
1年のレンジ
2.15 6.27
- 以前の終値
- 3.80
- 始値
- 3.43
- 買値
- 3.62
- 買値
- 3.92
- 安値
- 3.21
- 高値
- 3.62
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -4.74%
- 1ヶ月の変化
- 20.67%
- 6ヶ月の変化
- -23.79%
- 1年の変化
- -12.14%
