货币 / NTZ
NTZ: Natuzzi, S.p.A
3.80 USD 0.01 (0.26%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NTZ汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点3.80和高点3.84进行交易。
关注Natuzzi, S.p.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NTZ新闻
- Earnings call transcript: Natuzzi Q1 2025 reveals strategic shifts amid challenges
- Telecom Italia CEO Pietro Labriola joins Natuzzi board of directors
- Natuzzi CEO Antonio Achille steps down after four-year tenure
- Natuzzi S.p.A. (NTZ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Natuzzi schedules release of first quarter 2025 results and conference call
- Natuzzi Will Be Present at the Expo 2025 Osaka With Its Collections
- Annual General Shareholders’ Meeting of Natuzzi S.p.A.
日范围
3.80 3.84
年范围
2.15 6.27
- 前一天收盘价
- 3.81
- 开盘价
- 3.84
- 卖价
- 3.80
- 买价
- 4.10
- 最低价
- 3.80
- 最高价
- 3.84
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 26.67%
- 6个月变化
- -20.00%
- 年变化
- -7.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值