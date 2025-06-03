Währungen / NTZ
NTZ: Natuzzi, S.p.A
3.52 USD 0.10 (2.76%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTZ hat sich für heute um -2.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.38 bis zu einem Hoch von 3.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Natuzzi, S.p.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NTZ News
- Earnings call transcript: Natuzzi Q1 2025 reveals strategic shifts amid challenges
- Telecom Italia CEO Pietro Labriola joins Natuzzi board of directors
- Natuzzi CEO Antonio Achille steps down after four-year tenure
- Natuzzi S.p.A. (NTZ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Natuzzi schedules release of first quarter 2025 results and conference call
- Natuzzi Will Be Present at the Expo 2025 Osaka With Its Collections
- Annual General Shareholders’ Meeting of Natuzzi S.p.A.
Tagesspanne
3.38 3.52
Jahresspanne
2.15 6.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.62
- Eröffnung
- 3.38
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- Tief
- 3.38
- Hoch
- 3.52
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -2.76%
- Monatsänderung
- 17.33%
- 6-Monatsänderung
- -25.89%
- Jahresänderung
- -14.56%
