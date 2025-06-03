Valute / NTZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NTZ: Natuzzi, S.p.A
3.52 USD 0.10 (2.76%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NTZ ha avuto una variazione del -2.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.38 e ad un massimo di 3.52.
Segui le dinamiche di Natuzzi, S.p.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTZ News
- Earnings call transcript: Natuzzi Q1 2025 reveals strategic shifts amid challenges
- Telecom Italia CEO Pietro Labriola joins Natuzzi board of directors
- Natuzzi CEO Antonio Achille steps down after four-year tenure
- Natuzzi S.p.A. (NTZ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Natuzzi schedules release of first quarter 2025 results and conference call
- Natuzzi Will Be Present at the Expo 2025 Osaka With Its Collections
- Annual General Shareholders’ Meeting of Natuzzi S.p.A.
Intervallo Giornaliero
3.38 3.52
Intervallo Annuale
2.15 6.27
- Chiusura Precedente
- 3.62
- Apertura
- 3.38
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- Minimo
- 3.38
- Massimo
- 3.52
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -2.76%
- Variazione Mensile
- 17.33%
- Variazione Semestrale
- -25.89%
- Variazione Annuale
- -14.56%
21 settembre, domenica