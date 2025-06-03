QuotazioniSezioni
NTZ: Natuzzi, S.p.A

3.52 USD 0.10 (2.76%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NTZ ha avuto una variazione del -2.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.38 e ad un massimo di 3.52.

Segui le dinamiche di Natuzzi, S.p.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.38 3.52
Intervallo Annuale
2.15 6.27
Chiusura Precedente
3.62
Apertura
3.38
Bid
3.52
Ask
3.82
Minimo
3.38
Massimo
3.52
Volume
3
Variazione giornaliera
-2.76%
Variazione Mensile
17.33%
Variazione Semestrale
-25.89%
Variazione Annuale
-14.56%
