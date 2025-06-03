Divisas / NTZ
NTZ: Natuzzi, S.p.A
3.80 USD 0.01 (0.26%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NTZ de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.80, mientras que el máximo ha alcanzado 3.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Natuzzi, S.p.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NTZ News
- Earnings call transcript: Natuzzi Q1 2025 reveals strategic shifts amid challenges
- Telecom Italia CEO Pietro Labriola joins Natuzzi board of directors
- Natuzzi CEO Antonio Achille steps down after four-year tenure
- Natuzzi S.p.A. (NTZ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Natuzzi schedules release of first quarter 2025 results and conference call
- Natuzzi Will Be Present at the Expo 2025 Osaka With Its Collections
- Annual General Shareholders’ Meeting of Natuzzi S.p.A.
Rango diario
3.80 3.84
Rango anual
2.15 6.27
- Cierres anteriores
- 3.81
- Open
- 3.84
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Low
- 3.80
- High
- 3.84
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.26%
- Cambio mensual
- 26.67%
- Cambio a 6 meses
- -20.00%
- Cambio anual
- -7.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B