통화 / NTZ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NTZ: Natuzzi, S.p.A
3.52 USD 0.10 (2.76%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NTZ 환율이 오늘 -2.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.38이고 고가는 3.52이었습니다.
Natuzzi, S.p.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTZ News
- Earnings call transcript: Natuzzi Q1 2025 reveals strategic shifts amid challenges
- Telecom Italia CEO Pietro Labriola joins Natuzzi board of directors
- Natuzzi CEO Antonio Achille steps down after four-year tenure
- Natuzzi S.p.A. (NTZ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Natuzzi schedules release of first quarter 2025 results and conference call
- Natuzzi Will Be Present at the Expo 2025 Osaka With Its Collections
- Annual General Shareholders’ Meeting of Natuzzi S.p.A.
일일 변동 비율
3.38 3.52
년간 변동
2.15 6.27
- 이전 종가
- 3.62
- 시가
- 3.38
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- 저가
- 3.38
- 고가
- 3.52
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- -2.76%
- 월 변동
- 17.33%
- 6개월 변동
- -25.89%
- 년간 변동율
- -14.56%
20 9월, 토요일