通貨 / LOCL
LOCL: Local Bounti Corporation

2.89 USD 0.07 (2.36%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LOCLの今日の為替レートは、-2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり2.80の安値と2.98の高値で取引されました。

Local Bounti Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

LOCL News

1日のレンジ
2.80 2.98
1年のレンジ
1.18 5.75
以前の終値
2.96
始値
2.81
買値
2.89
買値
3.19
安値
2.80
高値
2.98
出来高
71
1日の変化
-2.36%
1ヶ月の変化
20.92%
6ヶ月の変化
37.62%
1年の変化
14.23%
