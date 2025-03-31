통화 / LOCL
LOCL: Local Bounti Corporation
3.24 USD 0.35 (12.11%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LOCL 환율이 오늘 12.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.70이고 고가는 3.40이었습니다.
Local Bounti Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LOCL News
- Are Consumer Staples Stocks Lagging Corteva (CTVA) This Year?
- All You Need to Know About Local Bounti (LOCL) Rating Upgrade to Buy
- Is Coca-Cola HBC (CCHGY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- Local Bounti Corporation (LOCL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Local Bounti appoints Dane Almassy as chief commercial officer
- Agroz: IPO Ambitions Meet Margin Compression (Pending:AGRZ)
- Local Bounti Corporation (LOCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Local Bounti Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOCL)
일일 변동 비율
2.70 3.40
년간 변동
1.18 5.75
- 이전 종가
- 2.89
- 시가
- 3.08
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- 저가
- 2.70
- 고가
- 3.40
- 볼륨
- 110
- 일일 변동
- 12.11%
- 월 변동
- 35.56%
- 6개월 변동
- 54.29%
- 년간 변동율
- 28.06%
20 9월, 토요일