LOCL: Local Bounti Corporation
2.58 USD 0.44 (20.56%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LOCL за сегодня изменился на 20.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.14, а максимальная — 2.63.
Следите за динамикой Local Bounti Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LOCL
- Is Coca-Cola HBC (CCHGY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- Local Bounti Corporation (LOCL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Local Bounti appoints Dane Almassy as chief commercial officer
- Agroz: IPO Ambitions Meet Margin Compression (Pending:AGRZ)
- Local Bounti Corporation (LOCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Local Bounti Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOCL)
Дневной диапазон
2.14 2.63
Годовой диапазон
1.18 5.75
- Предыдущее закрытие
- 2.14
- Open
- 2.18
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Low
- 2.14
- High
- 2.63
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- 20.56%
- Месячное изменение
- 7.95%
- 6-месячное изменение
- 22.86%
- Годовое изменение
- 1.98%
