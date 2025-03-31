货币 / LOCL
LOCL: Local Bounti Corporation
2.96 USD 0.38 (14.73%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LOCL汇率已更改14.73%。当日，交易品种以低点2.22和高点3.86进行交易。
关注Local Bounti Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOCL新闻
- All You Need to Know About Local Bounti (LOCL) Rating Upgrade to Buy
- Is Coca-Cola HBC (CCHGY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- Local Bounti Corporation (LOCL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Local Bounti appoints Dane Almassy as chief commercial officer
- Agroz: IPO Ambitions Meet Margin Compression (Pending:AGRZ)
- Local Bounti Corporation (LOCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Local Bounti Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOCL)
日范围
2.22 3.86
年范围
1.18 5.75
- 前一天收盘价
- 2.58
- 开盘价
- 2.92
- 卖价
- 2.96
- 买价
- 3.26
- 最低价
- 2.22
- 最高价
- 3.86
- 交易量
- 1.119 K
- 日变化
- 14.73%
- 月变化
- 23.85%
- 6个月变化
- 40.95%
- 年变化
- 17.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值