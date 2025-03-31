Devises / LOCL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LOCL: Local Bounti Corporation
3.24 USD 0.35 (12.11%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LOCL a changé de 12.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.70 et à un maximum de 3.40.
Suivez la dynamique Local Bounti Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOCL Nouvelles
- Are Consumer Staples Stocks Lagging Corteva (CTVA) This Year?
- All You Need to Know About Local Bounti (LOCL) Rating Upgrade to Buy
- Is Coca-Cola HBC (CCHGY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- Local Bounti Corporation (LOCL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Local Bounti appoints Dane Almassy as chief commercial officer
- Agroz: IPO Ambitions Meet Margin Compression (Pending:AGRZ)
- Local Bounti Corporation (LOCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Local Bounti Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOCL)
Range quotidien
2.70 3.40
Range Annuel
1.18 5.75
- Clôture Précédente
- 2.89
- Ouverture
- 3.08
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Plus Bas
- 2.70
- Plus Haut
- 3.40
- Volume
- 110
- Changement quotidien
- 12.11%
- Changement Mensuel
- 35.56%
- Changement à 6 Mois
- 54.29%
- Changement Annuel
- 28.06%
20 septembre, samedi