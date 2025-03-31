QuotazioniSezioni
Valute / LOCL
LOCL: Local Bounti Corporation

3.24 USD 0.35 (12.11%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LOCL ha avuto una variazione del 12.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.70 e ad un massimo di 3.40.

Segui le dinamiche di Local Bounti Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.70 3.40
Intervallo Annuale
1.18 5.75
Chiusura Precedente
2.89
Apertura
3.08
Bid
3.24
Ask
3.54
Minimo
2.70
Massimo
3.40
Volume
110
Variazione giornaliera
12.11%
Variazione Mensile
35.56%
Variazione Semestrale
54.29%
Variazione Annuale
28.06%
