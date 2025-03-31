Valute / LOCL
LOCL: Local Bounti Corporation
3.24 USD 0.35 (12.11%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LOCL ha avuto una variazione del 12.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.70 e ad un massimo di 3.40.
Segui le dinamiche di Local Bounti Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.70 3.40
Intervallo Annuale
1.18 5.75
- Chiusura Precedente
- 2.89
- Apertura
- 3.08
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Minimo
- 2.70
- Massimo
- 3.40
- Volume
- 110
- Variazione giornaliera
- 12.11%
- Variazione Mensile
- 35.56%
- Variazione Semestrale
- 54.29%
- Variazione Annuale
- 28.06%
21 settembre, domenica