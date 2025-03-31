Währungen / LOCL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LOCL: Local Bounti Corporation
2.89 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LOCL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.85 bis zu einem Hoch von 3.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Local Bounti Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOCL News
- Are Consumer Staples Stocks Lagging Corteva (CTVA) This Year?
- All You Need to Know About Local Bounti (LOCL) Rating Upgrade to Buy
- Is Coca-Cola HBC (CCHGY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- Local Bounti Corporation (LOCL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Local Bounti appoints Dane Almassy as chief commercial officer
- Agroz: IPO Ambitions Meet Margin Compression (Pending:AGRZ)
- Local Bounti Corporation (LOCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Local Bounti Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOCL)
Tagesspanne
2.85 3.11
Jahresspanne
1.18 5.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.89
- Eröffnung
- 3.08
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Tief
- 2.85
- Hoch
- 3.11
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 20.92%
- 6-Monatsänderung
- 37.62%
- Jahresänderung
- 14.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K