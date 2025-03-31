KurseKategorien
LOCL: Local Bounti Corporation

2.89 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LOCL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.85 bis zu einem Hoch von 3.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Local Bounti Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.85 3.11
Jahresspanne
1.18 5.75
Vorheriger Schlusskurs
2.89
Eröffnung
3.08
Bid
2.89
Ask
3.19
Tief
2.85
Hoch
3.11
Volumen
31
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
20.92%
6-Monatsänderung
37.62%
Jahresänderung
14.23%
