JPM: JP Morgan Chase & Co
313.18 USD 1.43 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JPMの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり309.61の安値と313.44の高値で取引されました。
JP Morgan Chase & Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
309.61 313.44
1年のレンジ
202.16 313.44
- 以前の終値
- 311.75
- 始値
- 311.79
- 買値
- 313.18
- 買値
- 313.48
- 安値
- 309.61
- 高値
- 313.44
- 出来高
- 12.113 K
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- 4.30%
- 6ヶ月の変化
- 29.08%
- 1年の変化
- 49.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K