Валюты / JPM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JPM: JP Morgan Chase & Co
309.27 USD 0.17 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JPM за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 307.13, а максимальная — 310.88.
Следите за динамикой JP Morgan Chase & Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JPM
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Trump pressure on Fed may steepen US yield curve, fund managers say
- Analysis-Trump gets unlikely support from climate-conscious investors
- Will a Fed rate cut really help your finances? What it would mean for mortgages, credit-card bills, savings rates and more.
- Citigroup's Card Delinquencies Decline, Charge-Offs Increase in August
- Рейтинг акций Citi понижен до "Держать" аналитиками Freedom Рынки капитала
- Citi stock rating downgraded to Hold by Freedom Capital Markets
- Charlie Javice deserves 12 years prison for defrauding JPMorgan, US says
- The best-performing Dow stock this year isn’t Nvidia. How this bank rose to the top.
- Some law firms that cut deals with Trump take cases opposing his administration
- Fed rate-cut optimism has bond investors focusing on duration, steeper yield curve
- What Investors Get Out of Quarterly Earnings
- Companies are lining up for U.S. government investment, says banker on MP Materials deal
- CaixaBank’s €500 million contingent convertible securities see no stabilization
- JPMorgan сократит доли Китая и Индии в эталонном индексе развивающихся стран
- Capital One Files Lawsuit Against FDIC Over Erroneous Charges
- JPMorgan Chase & Co. (JPM) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- BAC's Leadership Changes: How Will This Impact Its Future Strategy?
- If You Invested $1000 in JPMorgan Chase & Co. a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- The Zacks Analyst Blog Highlights Bank of America, JPMorgan and Citigroup
- Акции могут стать "более осторожными", если ФРС возобновит снижение ставок, говорят аналитики JPMorgan
- JPMorgan stock holds steady as Morgan Stanley maintains Equalweight rating
- Citigroup Is On A Path To 15% ROE (NYSE:C)
- Frank's Founder Charlie Javice Accepts Responsibility For $175M Fraud Ahead Of Sentencing - JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
Дневной диапазон
307.13 310.88
Годовой диапазон
202.16 310.88
- Предыдущее закрытие
- 309.10
- Open
- 309.56
- Bid
- 309.27
- Ask
- 309.57
- Low
- 307.13
- High
- 310.88
- Объем
- 11.804 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 3.00%
- 6-месячное изменение
- 27.47%
- Годовое изменение
- 48.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.