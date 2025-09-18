FiyatlarBölümler
JPM
JPM: JP Morgan Chase & Co

314.75 USD 1.57 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JPM fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 309.14 ve Yüksek fiyatı olarak 315.79 aralığında işlem gördü.

JP Morgan Chase & Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
309.14 315.79
Yıllık aralık
202.16 315.79
Önceki kapanış
313.18
Açılış
313.52
Satış
314.75
Alış
315.05
Düşük
309.14
Yüksek
315.79
Hacim
13.087 K
Günlük değişim
0.50%
Aylık değişim
4.83%
6 aylık değişim
29.72%
Yıllık değişim
50.64%
21 Eylül, Pazar