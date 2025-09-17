Währungen / JPM
JPM: JP Morgan Chase & Co
313.18 USD 1.43 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JPM hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 309.61 bis zu einem Hoch von 313.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die JP Morgan Chase & Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JPM News
- Major brokerages expect no more BoE rate cuts in 2025 after September pause
- Sotera Health amends credit agreement, secures $1.42 billion in repriced term loans
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Schwab Seeks to Win Retail Investors by Expanding Branch Network
- EZB verkauft Worldline-Anleihen im Wert von 200 Mio. Euro über JPMorgan
- UBS bestätigt "Neutral"-Rating für Ingredion und belässt Kursziel bei 144 US-Dollar/n
- Worldline bonds sold by ECB in €200 million deal arranged by JPMorgan - Bloomberg
- Opinion: Ditch quarterly earnings like Trump says? What’s needed is better reporting — not less.
- Radian Group: Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch bei 37,02 US-Dollar
- Stock Market News for Sep 18, 2025
- Is the revamped American Express Platinum card worth the $895 fee? This new perk may seal the deal.
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- American Express is about to make a controversial change to its flagship Platinum card
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- Exclusive-Fitness tracking app Strava looks to hire banks for IPO
- Is JPMorgan's Recent Dividend Hike Enough to Buy the Stock?
- Brookfield’s Rockpoint Gas Storage considers Toronto IPO, Bloomberg reports
- JPMorgan-Plaid-Deal ohne Margen-Auswirkung: Benchmark bestätigt "Buy"-Rating für Dave Inc.
- Dave Inc stock rating reiterated at Buy by Benchmark amid JPM-Plaid deal
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Province of Saskatchewan completes €1bn bond issuance without stabilisation
- China Bans Nvidia RTX6000D Sales, Raising Fresh Pressure on NVDA Stock - TipRanks.com
- Fed’s new projections to account for turbulent period as Miran joins debate
- Analysts weigh in on steady U.K. August inflation, rate cut outlook
Tagesspanne
309.61 313.44
Jahresspanne
202.16 313.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 311.75
- Eröffnung
- 311.79
- Bid
- 313.18
- Ask
- 313.48
- Tief
- 309.61
- Hoch
- 313.44
- Volumen
- 12.113 K
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 4.30%
- 6-Monatsänderung
- 29.08%
- Jahresänderung
- 49.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K