Divisas / JPM
JPM: JP Morgan Chase & Co
311.75 USD 2.48 (0.80%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JPM de hoy ha cambiado un 0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 308.77, mientras que el máximo ha alcanzado 312.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JP Morgan Chase & Co. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
308.77 312.91
Rango anual
202.16 312.91
- Cierres anteriores
- 309.27
- Open
- 310.20
- Bid
- 311.75
- Ask
- 312.05
- Low
- 308.77
- High
- 312.91
- Volumen
- 13.810 K
- Cambio diario
- 0.80%
- Cambio mensual
- 3.83%
- Cambio a 6 meses
- 28.49%
- Cambio anual
- 49.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B