クォートセクション
通貨 / IYE
IYE: iShares U.S. Energy ETF

46.41 USD 0.45 (0.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IYEの今日の為替レートは、0.98%変化しました。日中、通貨は1あたり46.21の安値と46.55の高値で取引されました。

iShares U.S. Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IYE株の現在の価格は？

iShares U.S. Energy ETFの株価は本日46.41です。46.21 - 46.55内で取引され、前日の終値は45.96、取引量は140に達しました。IYEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. Energy ETFの株は配当を出しますか？

iShares U.S. Energy ETFの現在の価格は46.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.74%やUSDにも注目します。IYEの動きはライブチャートで確認できます。

IYE株を買う方法は？

iShares U.S. Energy ETFの株は現在46.41で購入可能です。注文は通常46.41または46.71付近で行われ、140や0.43%が市場の動きを示します。IYEの最新情報はライブチャートで確認できます。

IYE株に投資する方法は？

iShares U.S. Energy ETFへの投資では、年間の値幅39.35 - 51.61と現在の46.41を考慮します。注文は多くの場合46.41や46.71で行われる前に、-2.05%や9.02%と比較されます。IYEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Energy ETFの株の最高値は？

iShares U.S. Energy ETFの過去1年の最高値は51.61でした。39.35 - 51.61内で株価は大きく変動し、45.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Energy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Energy ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Energy ETF(IYE)の年間最安値は39.35でした。現在の46.41や39.35 - 51.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IYEの動きはライブチャートで確認できます。

IYEの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. Energy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.96、-1.74%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
46.21 46.55
1年のレンジ
39.35 51.61
以前の終値
45.96
始値
46.21
買値
46.41
買値
46.71
安値
46.21
高値
46.55
出来高
140
1日の変化
0.98%
1ヶ月の変化
-2.05%
6ヶ月の変化
9.02%
1年の変化
-1.74%
