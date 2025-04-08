Валюты / IYE
IYE: iShares U.S. Energy ETF
47.37 USD 0.37 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IYE за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.85, а максимальная — 47.50.
Следите за динамикой iShares U.S. Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IYE
Дневной диапазон
46.85 47.50
Годовой диапазон
39.35 51.61
- Предыдущее закрытие
- 47.00
- Open
- 46.93
- Bid
- 47.37
- Ask
- 47.67
- Low
- 46.85
- High
- 47.50
- Объем
- 2.062 K
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- -1.11%
- 6-месячное изменение
- -3.64%
- Годовое изменение
- 2.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.