IYE: iShares U.S. Energy ETF

47.37 USD 0.37 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IYE за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.85, а максимальная — 47.50.

Следите за динамикой iShares U.S. Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
46.85 47.50
Годовой диапазон
39.35 51.61
Предыдущее закрытие
47.00
Open
46.93
Bid
47.37
Ask
47.67
Low
46.85
High
47.50
Объем
2.062 K
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
-1.11%
6-месячное изменение
-3.64%
Годовое изменение
2.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.