IYE: iShares U.S. Energy ETF

46.41 USD 0.45 (0.98%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IYE de hoy ha cambiado un 0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.21, mientras que el máximo ha alcanzado 46.55.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Energy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IYE hoy?

iShares U.S. Energy ETF (IYE) se evalúa hoy en 46.41. El instrumento se negocia dentro de 46.21 - 46.55; el cierre de ayer ha sido 45.96 y el volumen comercial ha alcanzado 140. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IYE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Energy ETF?

iShares U.S. Energy ETF se evalúa actualmente en 46.41. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.74% y USD. Monitoree los movimientos de IYE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IYE?

Puede comprar acciones de iShares U.S. Energy ETF (IYE) al precio actual de 46.41. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.41 o 46.71, mientras que 140 y 0.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IYE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IYE?

Invertir en iShares U.S. Energy ETF implica tener en cuenta el rango anual 39.35 - 51.61 y el precio actual 46.41. Muchos comparan -2.05% y 9.02% antes de colocar órdenes en 46.41 o 46.71. Estudie los cambios diarios de precios de IYE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Energy ETF?

El precio más alto de iShares U.S. Energy ETF (IYE) en el último año ha sido 51.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 39.35 - 51.61, una comparación con 45.96 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Energy ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Energy ETF?

El precio más bajo de iShares U.S. Energy ETF (IYE) para el año ha sido 39.35. La comparación con los actuales 46.41 y 39.35 - 51.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IYE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IYE?

En el pasado, iShares U.S. Energy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.96 y -1.74% después de las acciones corporativas.

Rango diario
46.21 46.55
Rango anual
39.35 51.61
Cierres anteriores
45.96
Open
46.21
Bid
46.41
Ask
46.71
Low
46.21
High
46.55
Volumen
140
Cambio diario
0.98%
Cambio mensual
-2.05%
Cambio a 6 meses
9.02%
Cambio anual
-1.74%
