IYE: iShares U.S. Energy ETF
El tipo de cambio de IYE de hoy ha cambiado un 0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.21, mientras que el máximo ha alcanzado 46.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Energy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IYE News
- ETFs Set to Benefit From JPMorgan's $1.5T U.S. Security Push
- Permitting Reform Gives U.S. Infrastructure A Green Light
- Precious Metals Surge
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- IYE: A 7.3% Energy Sector Shareholder Yield Isn't Enough (Rating Downgrade) (NYSEARCA:IYE)
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- VDE: The Strategy Behind Vanguard's $9B Energy ETF Powerhouse (NYSEARCA:VDE)
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Should You Invest in the iShares U.S. Energy ETF (IYE)?
- Institutional clients power near-record week of equities buying: BofA
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- BofA: Institutional clients led broad-based equity inflows last week
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- BofA flags broad client equity inflows as market continues to grind higher
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- BofA: Clients unload equities in largest weekly selling since 2023
- U.S. equities see largest client outflows in 10 weeks, BofA says
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IYE hoy?
iShares U.S. Energy ETF (IYE) se evalúa hoy en 46.41. El instrumento se negocia dentro de 46.21 - 46.55; el cierre de ayer ha sido 45.96 y el volumen comercial ha alcanzado 140. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IYE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Energy ETF?
iShares U.S. Energy ETF se evalúa actualmente en 46.41. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.74% y USD. Monitoree los movimientos de IYE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IYE?
Puede comprar acciones de iShares U.S. Energy ETF (IYE) al precio actual de 46.41. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.41 o 46.71, mientras que 140 y 0.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IYE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IYE?
Invertir en iShares U.S. Energy ETF implica tener en cuenta el rango anual 39.35 - 51.61 y el precio actual 46.41. Muchos comparan -2.05% y 9.02% antes de colocar órdenes en 46.41 o 46.71. Estudie los cambios diarios de precios de IYE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Energy ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Energy ETF (IYE) en el último año ha sido 51.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 39.35 - 51.61, una comparación con 45.96 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Energy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Energy ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Energy ETF (IYE) para el año ha sido 39.35. La comparación con los actuales 46.41 y 39.35 - 51.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IYE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IYE?
En el pasado, iShares U.S. Energy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.96 y -1.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.96
- Open
- 46.21
- Bid
- 46.41
- Ask
- 46.71
- Low
- 46.21
- High
- 46.55
- Volumen
- 140
- Cambio diario
- 0.98%
- Cambio mensual
- -2.05%
- Cambio a 6 meses
- 9.02%
- Cambio anual
- -1.74%
