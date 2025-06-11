QuotazioniSezioni
IYE: iShares U.S. Energy ETF

45.96 USD 0.06 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IYE ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.40 e ad un massimo di 46.21.

Segui le dinamiche di iShares U.S. Energy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IYE oggi?

Oggi le azioni iShares U.S. Energy ETF sono prezzate a 45.96. Viene scambiato all'interno di 45.40 - 46.21, la chiusura di ieri è stata 46.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 1178. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IYE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares U.S. Energy ETF pagano dividendi?

iShares U.S. Energy ETF è attualmente valutato a 45.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IYE.

Come acquistare azioni IYE?

Puoi acquistare azioni iShares U.S. Energy ETF al prezzo attuale di 45.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.96 o 46.26, mentre 1178 e 1.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IYE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IYE?

Investire in iShares U.S. Energy ETF implica considerare l'intervallo annuale 39.35 - 51.61 e il prezzo attuale 45.96. Molti confrontano -3.00% e 7.96% prima di effettuare ordini su 45.96 o 46.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IYE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Energy ETF?

Il prezzo massimo di iShares U.S. Energy ETF nell'ultimo anno è stato 51.61. All'interno di 39.35 - 51.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Energy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Energy ETF?

Il prezzo più basso di iShares U.S. Energy ETF (IYE) nel corso dell'anno è stato 39.35. Confrontandolo con gli attuali 45.96 e 39.35 - 51.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IYE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IYE?

iShares U.S. Energy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.02 e -2.69%.

Intervallo Giornaliero
45.40 46.21
Intervallo Annuale
39.35 51.61
Chiusura Precedente
46.02
Apertura
45.42
Bid
45.96
Ask
46.26
Minimo
45.40
Massimo
46.21
Volume
1.178 K
Variazione giornaliera
-0.13%
Variazione Mensile
-3.00%
Variazione Semestrale
7.96%
Variazione Annuale
-2.69%
