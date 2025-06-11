- Übersicht
IYE: iShares U.S. Energy ETF
Der Wechselkurs von IYE hat sich für heute um 0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.21 bis zu einem Hoch von 46.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IYE heute?
Die Aktie von iShares U.S. Energy ETF (IYE) notiert heute bei 46.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 46.21 - 46.55 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.96 und das Handelsvolumen erreichte 140. Das Live-Chart von IYE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IYE Dividenden?
iShares U.S. Energy ETF wird derzeit mit 46.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IYE zu verfolgen.
Wie kaufe ich IYE-Aktien?
Sie können Aktien von iShares U.S. Energy ETF (IYE) zum aktuellen Kurs von 46.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.41 oder 46.71 platziert, während 140 und 0.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IYE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IYE-Aktien?
Bei einer Investition in iShares U.S. Energy ETF müssen die jährliche Spanne 39.35 - 51.61 und der aktuelle Kurs 46.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.05% und 9.02%, bevor sie Orders zu 46.41 oder 46.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IYE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Energy ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Energy ETF (IYE) im vergangenen Jahr lag bei 51.61. Innerhalb von 39.35 - 51.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Energy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Energy ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Energy ETF (IYE) im Laufe des Jahres betrug 39.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.41 und der Spanne 39.35 - 51.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IYE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IYE statt?
iShares U.S. Energy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.96 und -1.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.96
- Eröffnung
- 46.21
- Bid
- 46.41
- Ask
- 46.71
- Tief
- 46.21
- Hoch
- 46.55
- Volumen
- 140
- Tagesänderung
- 0.98%
- Monatsänderung
- -2.05%
- 6-Monatsänderung
- 9.02%
- Jahresänderung
- -1.74%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 10.7
- Erw
- -13.1
- Vorh
- -8.7
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh