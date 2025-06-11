- Visão do mercado
IYE: iShares U.S. Energy ETF
A taxa do IYE para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.40 e o mais alto foi 46.21.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Energy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IYE Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IYE hoje?
Hoje iShares U.S. Energy ETF (IYE) está avaliado em 46.03. O instrumento é negociado dentro de 45.40 - 46.21, o fechamento de ontem foi 46.02, e o volume de negociação atingiu 1041. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IYE em tempo real.
As ações de iShares U.S. Energy ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Energy ETF está avaliado em 46.03. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.54% e USD. Monitore os movimentos de IYE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IYE?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Energy ETF (IYE) pelo preço atual 46.03. Ordens geralmente são executadas perto de 46.03 ou 46.33, enquanto 1041 e 1.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IYE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IYE?
Investir em iShares U.S. Energy ETF envolve considerar a faixa anual 39.35 - 51.61 e o preço atual 46.03. Muitos comparam -2.85% e 8.13% antes de enviar ordens em 46.03 ou 46.33. Estude as mudanças diárias de preço de IYE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Energy ETF?
O maior preço de iShares U.S. Energy ETF (IYE) no último ano foi 51.61. As ações oscilaram bastante dentro de 39.35 - 51.61, e a comparação com 46.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Energy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Energy ETF?
O menor preço de iShares U.S. Energy ETF (IYE) no ano foi 39.35. A comparação com o preço atual 46.03 e 39.35 - 51.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IYE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IYE?
No passado iShares U.S. Energy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.02 e -2.54% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 46.02
- Open
- 45.42
- Bid
- 46.03
- Ask
- 46.33
- Low
- 45.40
- High
- 46.21
- Volume
- 1.041 K
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- -2.85%
- Mudança de 6 meses
- 8.13%
- Mudança anual
- -2.54%
