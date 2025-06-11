IYE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares U.S. Energy ETF hisse senedi 45.96 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 45.40 - 46.21 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 46.02 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1178 değerine ulaştı. IYE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares U.S. Energy ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares U.S. Energy ETF hisse senedi şu anda 45.96 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.69% ve USD değerlerini izler. IYE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IYE hisse senedi nasıl alınır? iShares U.S. Energy ETF hisselerini şu anki 45.96 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 45.96 ve Ask 46.26 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1178 ve günlük değişim oranı 1.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IYE fiyat hareketlerini takip edin.

IYE hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares U.S. Energy ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 39.35 - 51.61 ve mevcut fiyatı 45.96 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 45.96 veya Ask 46.26 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.00% ve 6 aylık değişim oranı 7.96% değerlerini karşılaştırır. IYE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares U.S. Energy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares U.S. Energy ETF hisse senedi yıllık olarak 51.61 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 39.35 - 51.61). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 46.02 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Energy ETF performansını takip edin.

iShares U.S. Energy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares U.S. Energy ETF (IYE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 39.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 45.96 ve hareket ettiği yıllık aralık 39.35 - 51.61 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IYE fiyat hareketlerini izleyin.