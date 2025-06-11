- Aperçu
IYE: iShares U.S. Energy ETF
Le taux de change de IYE a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.40 et à un maximum de 46.21.
Suivez la dynamique iShares U.S. Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IYE Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IYE aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Energy ETF est cotée à 45.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 45.40 - 46.21, a clôturé hier à 46.02 et son volume d'échange a atteint 1178. Le graphique en temps réel du cours de IYE présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Energy ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Energy ETF est actuellement valorisé à 45.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IYE.
Comment acheter des actions IYE ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Energy ETF au cours actuel de 45.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.96 ou de 46.26, le 1178 et le 1.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IYE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IYE ?
Investir dans iShares U.S. Energy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 39.35 - 51.61 et le prix actuel 45.96. Beaucoup comparent -3.00% et 7.96% avant de passer des ordres à 45.96 ou 46.26. Consultez le graphique du cours de IYE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Energy ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Energy ETF l'année dernière était 51.61. Au cours de 39.35 - 51.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 46.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Energy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Energy ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Energy ETF (IYE) sur l'année a été 39.35. Sa comparaison avec 45.96 et 39.35 - 51.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IYE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IYE a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Energy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 46.02 et -2.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 46.02
- Ouverture
- 45.42
- Bid
- 45.96
- Ask
- 46.26
- Plus Bas
- 45.40
- Plus Haut
- 46.21
- Volume
- 1.178 K
- Changement quotidien
- -0.13%
- Changement Mensuel
- -3.00%
- Changement à 6 Mois
- 7.96%
- Changement Annuel
- -2.69%
