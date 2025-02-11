通貨 / GIB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GIB: CGI Inc
91.70 USD 0.88 (0.97%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GIBの今日の為替レートは、0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり90.63の安値と91.86の高値で取引されました。
CGI Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GIB News
- PDF Solutions (PDFS) Soars 15.2%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Is the Options Market Predicting a Spike in CGI Group Stock?
- CGI wins 10-year New Jersey contract for disaster recovery system
- Texas selects CGI to modernize state financial systems
- CGI and Kesko form strategic partnership to accelerate digital growth
- CGI and Kesko form strategic IT partnership to accelerate digital growth
- CGI Inc. (GIB) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- CGI Q3 F2025 presentation: Revenue surges 11.4% amid margin pressure
- CGI Group (GIB) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- California extends $200 million contract with CGI for caregiver system
- CGI Group (GIB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Zacks Industry Outlook Highlights CGI Group, CSG Systems International and Innodata
- 3 Stocks to Watch From the Prospering Computer-Services Industry
- CGI Group stock rating reiterated at Outperform by RBC amid job posting decline
- C-Suite realigns transformation strategies to navigate complexity, boost efficiency and drive outcomes
- ABN AMRO Bank partners with CGI to become a CLS Bank full settlement member
- CGI to support Suffolk County’s modernization of financial and administrative IT systems with cloud-based CGI Advantage ® solution
- FAA to deploy new pilot messaging database system by September
- CGI Shows Some Promise, But Valuation Looks Full (NYSE:GIB)
1日のレンジ
90.63 91.86
1年のレンジ
90.63 122.78
- 以前の終値
- 90.82
- 始値
- 90.94
- 買値
- 91.70
- 買値
- 92.00
- 安値
- 90.63
- 高値
- 91.86
- 出来高
- 349
- 1日の変化
- 0.97%
- 1ヶ月の変化
- -4.37%
- 6ヶ月の変化
- -8.04%
- 1年の変化
- -20.45%
25 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 3.3%
- 前
- 3.3%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 1.6%
- 前
- 1.6%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 6.8%
- 前
- 6.8%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -2.8%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 0.6%
- 前
- 1.1%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $42.847 B
- 前
- $-103.566 B
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.1%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 208 K
- 前
- 231 K
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 1.913 M
- 前
- 1.920 M
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.925%