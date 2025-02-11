货币 / GIB
GIB: CGI Inc
91.70 USD 0.88 (0.97%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GIB汇率已更改0.97%。当日，交易品种以低点90.63和高点91.86进行交易。
关注CGI Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GIB新闻
- PDF Solutions (PDFS) Soars 15.2%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Is the Options Market Predicting a Spike in CGI Group Stock?
- CGI wins 10-year New Jersey contract for disaster recovery system
- Texas selects CGI to modernize state financial systems
- CGI and Kesko form strategic partnership to accelerate digital growth
- CGI and Kesko form strategic IT partnership to accelerate digital growth
- CGI Inc. (GIB) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- CGI Q3 F2025 presentation: Revenue surges 11.4% amid margin pressure
- CGI Group (GIB) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- California extends $200 million contract with CGI for caregiver system
- CGI Group (GIB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Zacks Industry Outlook Highlights CGI Group, CSG Systems International and Innodata
- 3 Stocks to Watch From the Prospering Computer-Services Industry
- CGI Group stock rating reiterated at Outperform by RBC amid job posting decline
- C-Suite realigns transformation strategies to navigate complexity, boost efficiency and drive outcomes
- ABN AMRO Bank partners with CGI to become a CLS Bank full settlement member
- CGI to support Suffolk County’s modernization of financial and administrative IT systems with cloud-based CGI Advantage ® solution
- FAA to deploy new pilot messaging database system by September
- CGI Shows Some Promise, But Valuation Looks Full (NYSE:GIB)
日范围
90.63 91.86
年范围
90.63 122.78
- 前一天收盘价
- 90.82
- 开盘价
- 90.94
- 卖价
- 91.70
- 买价
- 92.00
- 最低价
- 90.63
- 最高价
- 91.86
- 交易量
- 349
- 日变化
- 0.97%
- 月变化
- -4.37%
- 6个月变化
- -8.04%
- 年变化
- -20.45%
